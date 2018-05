Karl-Marx-Feier mit kritischen Untertönen

Anzeige

Trier (dpa) - Das riesige rote Tuch fiel schnell und gab einen 5,50 Meter hohen Karl Marx frei, ohne sich an dessen bronzenen Ecken oder Kanten zu verhaken. Genau 200 Jahre nach seiner Geburt feierten am Samstag in Trier die einen den weltbekannten Sohn der Moselstadt mit dem ersten neu aufgestellten Marx-Denkmal in Deutschland seit dem Ende des Kalten Krieges.

Die anderen machten unweit der Porta Nigra aus römischer Zeit keinen Hehl aus Kritik, Ablehnung und manchmal auch Hass. Opfer des Kommunismus, Anhänger der in China verbotenen Bewegung Falun Gong, AfD-Anhänger und andere protestierten gegen ihrer Ansicht nach zu viel Jubel um Karl Marx.

Mit dem vermutlich größten Polizeiaufgebot in der Geschichte der 2000 Jahre alten Stadt sollte für Ruhe und Ordnung gesorgt werden. Mehrere hundert Beamten waren im Einsatz, die Polizeiführung zeigte sich am Nachmittag zufrieden mit dem Einsatz in der 110 000 Einwohner zählenden Stadt.