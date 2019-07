Karrierestart auf der Baustelle

Viele Opernfreude trauern mit dem Mannheimer Nationaltheater um dessen Ehrenmitglied, den Bassisten Karl Heinz Herr, der am Montag 86-jährig in einem Pflegeheim in der Vorderpfalz verstorben ist. Das hat das Theater mitgeteilt. Der überaus beliebte Sänger, der mehr als 25 Jahre lang dem hiesigen Opernensemble angehörte und 1988 mit dem Titel Kammersänger geehrt wurde, startete höchst

...