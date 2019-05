Karten für Ceylans Capitol-Auftritt

Für die große Show von Bülent Ceylan (Bild) am 23. Mai 2020 in der Mannheimer SAP Arena gibt es schon Karten, am Freitag, 10. Mai, 11 Uhr, startet nun aber der Vorverkauf für die intime Vorpremiere des neuen Ceylan-Programms „Luschtobjekt“ im Capitol an allen bekannten Vorverkaufsstellen und in den Kundenforen dieser Zeitung (Reservierung: 0621/10 10 11). Über die Bühne geht dieses exklusive Ereignis am Mittwoch, 22. Januar 2020, 20 Uhr. Vorverkauf direkt beim Capitol unter Tel. 0621/3 36 73 33. jpk

