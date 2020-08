Karten für Matinee erhältlich

Vier Tage hatte Clarry Bartha, Künstlerische Leiterin des Wettbewerbs, mit der Sopranistin Prof. Christiane Libor über 400 eingereichte Ton- und Filmaufnahmen gesichtet, bis sich dann die 41 Glücklichen herausschälten, die ins Taubertal eingeladen werden (wir berichteten).

Die augenblicklich beherrschbar erscheinende Lage in Deutschland, die erwarteten Lockerungen im Kulturbereich und die relativ späte Ansetzung der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr im September bringen den Debut-Klassik-Gesangswettbewerb plötzlich in das Rampenlicht der internationalen Gesangsszene.

Rekordanmeldung

Denn „Debut“ kann nicht nur mit einer Rekordanmeldung punkten, sondern wird bei der erhofften Rückkehr zur Normalität zum Vorreiter, weil die meisten internationalen Wettbewerbe schon abgesagt, auf 2021 verschoben oder zum Jahresende 2020 neu terminiert wurden. So ist das Interesse riesig, das Platzangebot aber überschaubar.

Intendanten, Operndirektoren und Vertreter der Agenturen werden sich auf Nachwuchssuche bei den Qualifikationsrunden vom 14. bis 16. September auf Schloss Weikersheim, in der Musikakademie der Jeunesses Musicales Deutschland, beim Liederabend am 17. September in der TauberPhilharmonie in Weikersheim und bei dem vom Philharmonischen Orchester Würzburg begleiteten Galakonzert der Finalisten in der TauberPhilharmonie am 19. September die Klinke in die Hand geben.

Diesen Samstag beginnt der Vorverkauf für die Debut-Matinee am 6. September um 11 Uhr im Bad Mergentheimer Kursaal. Mund- und Nasenschutz ist mitzubringen. 90 Plätze stehen zur Verfügung. ferö

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020