Karten zu gewinnen

Die Corona-Pandemie hat die Livekultur nahezu zum Stillstand gebracht. Mit einer Mischung aus Kabarett- und Singer-/Songwriterauftritten soll im Juli auf Gut Wöllried in Rottendorf Schluss damit sein. In sommerlicher Biergartenatmosphäre wird am 20. Juli zunächst der Würzburger Lokalmatador Sebastian Reich sein „Best of“ Programm als Bauchredner darbieten. Die Fans von Sebastian und seiner Kultnilpferddame Amanda dürfen sich auf einen bunten Mix verschiedener Programme sowie weiterer Figuren auf der Bühne freuen.

Am 21.Juli wird der Gemündener Singer-/Songwriter Andreas Kümmert zu Gast sein. Der Mann, der mit seiner unglaublichen Stimme die Konkurrenz bei Voice Of Germany pulverisiert und den Vorentscheid des Eurovision Songcontest für sich entschieden hat, präsentiert Songs aus seinem aktuellen Album „Harlekin Dreams“ und Klassiker im Duo.

Einen Abend später wird am 22.Juli der Gewinner des deutschen Kabarettpreises Rolf Miller sein aktuelles Programm „Obacht Miller“ auf der Bühne im historischen Gutshof zum Besten geben. Mit Willy Astor kommt am 23. Juli der wohl bekannteste Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern nach Rottendorf. Die Besucher dürfen sich „auf eine Wortsgaudi“ freuen, wenn Willy sein neues Programm: „Jäger des verlorenen Satzes“ auf den Brettern präsentiert. Die Veranstaltungen finden im Rahmen des Biergartenbetriebes auf Gut Wöllried statt, unter gewissenhafter Beachtung von aktuellen Hygienemaßnahmen. Der tägliche Einlass erfolgt um 17.30 Uhr. Die Auftritte der Künstler werden bis spätestens 22 Uhr an allen Tagen beendet sein.

Zu den Auftritten aller Künstler verlosen wir je zwei Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Montag, 13. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020