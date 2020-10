Kartenpreise für Beethovenkonzert

Konstantin Lifschitz. © Sona Andreasyan

Die Mozartgesellschaft Kurpfalz veranstaltet am 18. Oktober ab 17 Uhr im Florian-Waldeck-Saal im Mannheimer Zeughaus einen Konzertabend zu Ehren von Ludwig van Beethoven (wir berichteten in der Donnerstagsausgabe). Der Veranstalter wies am Donnerstag noch einmal daraufhin, dass Tickets für den Termin ausschließlich im Vorverkauf erhältlich sind.

So kosten Karten für Erwachsene 30 Euro, für Mitglieder der Mozartgesellschaft 20 Euro. Um das Konzert mit dem Pianisten Konstantin Lifschitz und dem Cellisten Peter Tilling zu besuchen, muss bis 16. Oktober die Überweisung des Eintritts auf das Konto der Mozartgesellschaft mit der IBAN DE27 2004 1155 0616 7753 00 erfolgen. Zusätzlich ist bis 18. Oktober eine Mail mit Kontaktdaten an 18.10.beethoven@gmx.de nötig. Gespielt werden alle fünf Beethoven-Sonaten für Klavier und Cello. seko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020