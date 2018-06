Katja Riemann verteidigt «Fack ju Göhte»-Filme als relevant

Anzeige

Dabei vermisst die Schauspielerin eine stärkere Beteiligung von Künstlern. Insgesamt wünscht sie sich weniger Dagegensein in der Gesellschaft. «Zu sagen, was man will, ist schwieriger als zu sagen, was man nicht will», erläuterte die Schauspielerin der «taz». «Im Anti-Sein kann man sich irre gut einrichten.»