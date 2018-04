Kauder: Preis abschaffen

Anzeige

Erste Sponsoren springen ab, immer mehr Preisträger gehen auf Abstand (wir berichteten), hinter den Kulissen brodelt es weiter: Der Eklat um den Musikpreis Echo zieht Kreise. Auslöser war die Trophäe für ein als judenfeindlich kritisiertes Rap-Album. Der Safthersteller Voelkel kündigte gestern seinen Rückzug als Sponsor des Musikpreises an. Die Preisträger Kollegah und Farid Bang zögen „auf beschämende Weise Vergleiche zu Opfern des Holocausts“.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder kritisierte in der „Schwäbischen Zeitung“ die deutsche Musikindustrie scharf. „Schon die Echo-Preisverleihung an diese Rapper war eine unfassbare Fehlentscheidung, die jede historische Sensibilität vermissen ließ. Angesichts des wachsenden Antisemitismus hätte der Preis nie an Künstler gehen dürfen, die mit dem Holocaust in ihren Texten spielen.“ Er folgerte: „Man sollte diesen Preis abschaffen.“ Nach dem Deutschen Kulturrat kündigte gestern auch der Präsident des Deutschen Musikrates, Martin Maria Krüger, seinen Austritt aus dem Echo-Beirat an. Die Entscheidung des Gremiums, das umstrittene Album nicht aus dem Echo-Rennen zu nehmen, sei ein Fehler gewesen.

Bertelsmann verteidigt Rapper

Die Plattenfirma BMG stellte sich hinter die Rapper: „Wir nehmen Künstler und künstlerische Freiheit ernst, und wir sagen unseren Künstlern nicht, was ihre Texte enthalten sollten und was nicht“, teilte die Tochter des Medienunternehmens Bertelsmann gestern in Berlin mit. Ohne Zweifel hätten manche Zeilen des Rap-Albums viele Menschen tief verletzt. Die Rapper hätten aber betont, dass sie weder rassistisch noch antisemitisch seien, und ihr Bedauern über verletzte Gefühle ausgedrückt. Aus Anlass der Debatte zeigt Das Erste heute um 23.30 Uhr die WDR-Dokumentation „Die dunkle Seite des deutschen Rap“. dpa