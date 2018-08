Kaufmann:  "Rückwirkend kann ich doch nicht meine Arbeit beschädigen"

Er war und ist ein Visionär: der Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Michael Kaufmann. © Bode

Ludwigshafen.So lange er in Ludwigshafen wirkte, wirkte da ein Getriebener. Michael Kaufmann, der jetzt scheidende Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, agierte mit viel Leidenschaft und forderte diese auch von allen Beteiligten ein. Er wollte von allem mehr, wollte aus der Staatsphilharmonie ein großes Orchester für die Metropolregion machen, was teils gelang. Doch ein Orchester, so

...

Sie sehen 7% der insgesamt 6403 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.08.2018