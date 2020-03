Kaum zu überschätzen

Den Oscar bekam Stephen Sondheim (Bild) für einen Song in dem Film „Dick Tracy“, den Pulitzer-Preis für das Musical „Sunday in the Park with George“, und sein wohl bekanntestes Werk als Texter bleibt die „West Side Story“. Sondheim selbst hat einen ganz anderen Favoriten: „Assassins“, ein 1990 am New Yorker Broadway uraufgeführtes Musical über neun Männer und Frauen, die versuchen, verschiedene US-Präsidenten umzubringen. Sondheim, der am Sonntag 90 Jahre alt wird, ist ein Großer in der US-Theaterbranche – der Größte, sagen manche. „Es ist schwer, Sondheims Einfluss auf das amerikanische Musiktheater überzubewerten“, schrieb Schauspieler, Texter und Komponist Lin-Manuel Miranda in der „New York Times“. Sondheim sieht es so: „Ich schreibe, weil ich Menschen zum Lachen, Weinen, Denken bringen will.“ dpa

