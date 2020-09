Keilholz rückt das „Kino danach“ ins Zentrum

Mannheim.Bei der 69. Auflage des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (12.-22. 11.) kommt es zur Wiederauflage einer alten Idee: eine Art Retrospektive. Das teilte das Festival am Donnerstag mit. „Mit Le Deuxième Souffle – Die zweite Generation 1968-1983“ soll die zweite Generation der Nouvelle Vague und ihre Zeitgenossinnen und Zeitgenossen ins Zentrum gerückt werden. Kurator ist Hannes Brühwiler. Die wenig bekannten französischen Filme würden zum Teil auf 35-Millimeter-Kopien oder digital restauriert zu sehen sein. „Das französische Kino nach 1968 ist ein Kino des Umbruchs. Es dokumentiert einen tiefgreifenden Wandel in der französischen Gesellschaft, zu einem Zeitpunkt, in dem politische, gesellschaftliche und kulturelle Werte in Frage gestellt und neu verhandelt werden“, so wird Brühwiler in der Mitteilung zitiert.



Mai 1968 als Ausgangspunkt

„Le Deuxième Souffle“ sei vor allem ein Kino des Danachs, „ein Kino, das auf filmische und politische Zäsuren folgte und sich mit ihnen auseinandersetzen musste“, meint Brühwiler. Die Auswahl der Retrospektive stelle die Generation Filmschaffender in den Mittelpunkt, die unmittelbar nach den Pionierinnen und Pionieren der Nouvelle Vague ihre Filme drehte. In vielerlei Hinsicht übertrafen sie nach Ansicht des Filmfestivals die Werke ihrer berühmten Vorgänger. Ausgangspunkt der Retrospektive sei dabei das Jahr 1968 und die Ereignisse rund um den Mai, die in der französischen Gesellschaft und Kultur tiefe Spuren hinterlassen hatten.

Insgesamt leidet das Festival unter Corona und unter stark reduzierten Platzangeboten. Deswegen soll zusätzlich an den letzten vier Tagen eine „repräsentative Auswahl des Programms“ digital angeboten werden, so das Festival. Die Erweiterung biete dem Publikum die Möglichkeit, Filme zu sehen, die es etwa wegen reduzierter Platzkapazitäten oder Reisebeschränkungen nicht anschauen konnte. Junge Filmschaffende sollen zudem im ebenfalls neuen „Cutting Edge Talent Camp“ unter der Leitung von Zsuzsi Bánkuti mit arrivierten Leuten zusammenarbeiten können, um der Unterstützung für den Nachwuchs nachzukommen.

Erstmals übernimmt der 1978 in Hamburg geborene Sascha Keilholz die Leitung des Filmfestivals.

