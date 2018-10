Kein Aufwand – kein Ertrag

„Tubist wird man nicht aus hehren Gründen“, lässt es Andreas Martin Hofmeir im Mannheimer Capitol verlauten – und ahnt gar nicht, wie Recht er damit hat. Denn die quälenden zweieinhalb Stunden vor licht besetzten Reihen mit dem Bayer aus Überzeugung sind vieles, aber gewiss nicht erhebend. „Kein Aufwand!“ hat der Echo-Preisträger aus dem beschaulichen Geisenfeld sein Programm getauft und entsprechend konsequent auch keinen Ertrag geliefert. Mission geglückt.

Da mag der Versuch eines betont geruhsamen Programms zwischen behäbiger Lesung und musikalischer Girlande noch so clever durchdacht sein: Am Ende ist er kaum weniger „tragisch bis depressiv“ als die brasilianischen Liebeslieder, die Hofmeir Perle für Perle auf die dramaturgische Kette dieses Abends aufreiht.

Dass man das Problem, an dem dieser Abend krankt, derart präzise beim Schopfe packen kann, schmerzt dabei sichtlich. Denn Hofmeir stellt nicht nur klar, dass Tubisten im besten Falle als instrumentale „Mitläufer“ zu verstehen seien: Er wirkt auch an diesem Abend wie einer. Zwischen bräsigen Krötenzaun-Anekdoten bis hin zu lautmalerischen Ergüssen über die Rolle der Tuba in Prokofjews „Liebe zu den drei Orangen“ verheddert sich der hochdekorierte Kleinkünstler in Langeweile. Nicht wenigen Zuschauern kommt da bisweilen das Gähnen. Selbst die Pointe, dass ein Tubist bei Dvoraks Neunter trotz nur sieben gespielter Töne die gleiche Gage kassiert wie ein Violinist mit 20 000, wirkte bei seinem Akademiekonzerts-Gastspiel im November 2015 deutlich vitaler.

Bemühtes Lachen

Auch, wenn Telemanns arrangierte Flötenfantasie und Feuriges von Baden Powell wenigstens zuweilen für etwas Unterhaltung sorgen: Humor wird hier nur am Galgen des Geschmacks serviert. Ein häufig nur bemüht lachendes Publikum ist dafür ein untrügliches Indiz – die verfehlte Satire, die selbst Tim Allhoff am Klavier mit zunehmend mimischer Resignation kommentiert, ein weiteres. Hätte man Hofmeirs Rat angenommen und keinen Aufwand betrieben, ins Capitol zu kommen: Es wäre ein Gewinn für jeden gewesen. mer

