„Kein Ausruhen für Musiker“

Als Auftakt des neunten Klassik-Gesangswettbewerbs „Debut 2018“, der am 24. September mit den öffentlichen Qualifikationsrunden in der Weikersheimer Musikakademie in die Vollen geht, bot eine Matinée im kleinen Kursaal von Bad Mergentheim eine unterhaltsame Einführung von Prof. Ulrich Konrad (Universität Würzburg).

Gesprächsrunde

Zum Thema „Gesang! Gestern – Heute – Morgen“ moderierte er eine Gesprächsrunde mit der Sopranistin und künstlerischen Leiterin des Wettbewerbs Clarry Bartha, dem Generalmusikdirektor am Mainfranken Theater Würzburg Enrico Calesso, der mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg das Galakonzert am 29. September begleiten wird, und dem Komponisten Konstantin Heuer, der das Gedicht „Die Liebe“ von Else Lasker-Schüler vertont hat.

Deren vier Strophen hat jeder Wettbewerbsteilnehmer ab dem Semifinale gesanglich zu interpretieren. Maria Chabounia war die zweite Preisträgerin des „Debut“-Gesangswettbewerbs 2014. Mit Arien aus den Opern „Faust“ und „Roméo et Juliette“ von Charles Gounod sowie aus „La Rondine“ von Puccini und aus Donizetti’s „Don Pasquale“ bot sie eine willkommene Bereicherung der Matinée.

Den musikalischen Atem vier bekannter Arien erspürte Stefano Gibellato als erfahrener, jahrelang am Teatro La Fenice in Venedig tätiger Klavierbegleiter und gab so der Sopranistin stets sicheren Halt. Stimmlich war die Weißrussin von Anfang an mit der effektvollen „Juwelen-Arie“ präsent, brauchte nie zu forcieren und überzeugte mit dynamischen Abstufungen.

Ohne Atemluft kein Singen

Prof. Konrad wies grundsätzlich in seiner Einführung darauf hin, dass ohne Atemluft weder Singen noch Sprechen möglich ist. Gutes Sprechen und gutes Singen seien elementar mit unserer Lebensenergie verbunden. Das Singen sei Teil der menschlichen Grundausstattung. Der Satz „Ich liebe dich“ entfalte eine ganz andere Wirkung, wenn er mit einer prächtigen Stimme als schwelgendes Bekenntnis in einer Arie gesungen werde.

Konrad erinnerte daran, dass im 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Lieder nur im privaten Rahmen gesungen wurden. „Schubert hat nie daran gedacht, dass seine Lieder im Konzertsaal erklingen würden.“

„Eine schöne Stimme reicht nicht“

Wie man eigentlich Sängerin wird, war dann die Frage an Clarry Bartha, die emotional packend schilderte, wie sie von klein auf ihrer Berufung folgte. Eine schöne Stimme reiche aber nicht; hinzukommen müsse eine gute Ausbildung, Charisma, Phantasie und Bühnenpräsenz. Der Sängerberuf sei sehr hart und zudem sei heute die Konkurrenz so groß, dass man schon seine Nische finden müsse, um sich behaupten zu können.

Prof. Ulrich bestätigte, dass ein Musiker jeden Abend Premiere habe. „Es gibt kein Ausruhen. Der Pianist kann nicht sagen, gestern habe ich opus 111 von Beethoven brillant gespielt, da kann ich es heute bei einem anderen Publikum mal ein bisschen lockerer angehen lassen.“

Wie man als Kapellmeister mit fertigen Sängern arbeitet, berichtete GMD Enrico Calesso. Mindestens ein Jahr vor der Uraufführung sollte die Arbeit mit dem Repetitor beginnen. Er selbst gehe mit jedem Sänger in Würzburg die Rolle komplett durch.

Als Gastdirigent in Venedig

Als Gastdirigent war er kürzlich in Venedig. Anschaulich verdeutlichte er, dass eine immer wieder ins Programm aufgenommene Opernproduktion wie das herzergreifende Melodram „La Traviata“ von Verdi dem Teatro La Fenice in Venedig dazu verhilft, andere Projekte zu ermöglichen. An sechs Tagen hintereinander werde mit drei verschiedenen Besetzungen gearbeitet.

Erweitertes Anforderungsprofil

Prof. Konrad erinnerte daran, dass heutzutage weit überwiegend nur Werke von nicht mehr lebenden Komponisten zur Aufführung kommen. Im 18. Jahrhundert habe es ausschließlich, im 19. Jahrhundert fast nur zeitgenössische Opern gegeben. Entsprechend hat sich seitdem das Anforderungsprofil im Gesangsfach deutlich erweitert. Schaue man sich den Spielplan der Wiener Oper vor hundert Jahren an, seien 85 Prozent zeitgenössische Stücke; der Rest sind Werke von Mozart, Beethoven und Wagner. „Heute ist es genau umgekehrt.“

Oper als „Tagesereignis“

Für einen Sänger sei es ein wesentlicher Unterschied, ob er die musikalische Sprache seiner Zeit spreche, oder ob er ganz unterschiedliche Sprachen singen müsse. Wie selbst eine Oper von Mozart nach 26 Aufführungen für 200 Jahre in der Versenkung verschwinden kann, schilderte Konrad am Beispiel der Oper „Mitridate“ von 1770. „Oper ist lange Zeit ein Tagesereignis gewesen; die Menschen erwarteten nicht, dass Opern immer wiederholt werden, sondern dass immer wieder neue Opern gespielt werden.“

Prof. Konrad bezog dann den Komponisten Konstantin Heuer in die Gesprächsrunde ein, obwohl doch eigentlich die Komposition ganz am Anfang einer Produktion steht. „Im Operngeschäft hat der Komponist lange keine große Rolle gespielt.“ Auf den Programmzetteln im Opernhaus des 18. Jahrhunderts habe man etwa bei der Premiere von „Cosi fan tutte“ alle Sänger lesen können und nur ganz klein sei in der Unterzeile Musik von Mozart erwähnt.

Gesangssolisten die Stars

„Die Komponisten hatten die Partituren zu liefern und unten im Graben zu dirigieren“. Die Stars seinen die Gesangssolisten gewesen, die auch Änderungen – etwa bei schwierigen Arien – hätten durchsetzen können. So habe Mozart immer die ihm bekannten Rollenbesetzungen im Blick gehabt: „Für diese Stimme, die er genau im Ohr hatte, schrieb er seine Partitur.“ Für den Komponisten Konstantin Heuer war es eine besondere Herausforderung, für den Wettbewerb ein Repertoire-Stück zu schreiben, das für alle Stimmgruppen funktioniert.

