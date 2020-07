Kein Geburtstagsfest wegen der Corona-Krise

Egal, ob Igor Strawinskys „Feuervogel“ oder „Carmina Burana“ von Carl Orff – wenn diese Werke irgendwo auf der Welt aufgeführt werden, sind Noten aus Mainz dabei: von Schott Music, einem der berühmtesten und ältesten Musikverlage. Entstanden ist er 1770, dem Geburtsjahr Beethovens. Neben dem Sitz in einem hübschen Altbau in der Mainzer Altstadt nennt er Europas größtes Musikalienlager im Stadtteil Hechtsheim sein eigen.

Hier ruhen Aufführungsmaterialien zu fast 6000 Bühnen- und Konzertwerken und gehen von hier aus auf Reisen rund um den Globus. 2020 war großes Feiern zum 250. Geburtstag geplant, doch die Corona-Pandemie rüttelt an den Grundfesten des Hauses, das nun ums Überleben kämpfen muss.

Im ersten Stock des pittoresken Verlagssitzes liegt der Wagnersaal, jeder Winkel des Raumes atmet Geschichte. In einer Vitrine ist ein Textbuch zu Richard Wagners letzter Oper „Parsifal“ ausgestellt, mit handschriftlichen Korrekturen des Komponisten. Nebenan liegt das Büro von Verleger und Hausherr Peter Hanser-Strecker. Er arbeitet seit 52 Jahren im Verlag, Vorsitzender der Geschäftsführung ist der bald 78-Jährige seit 1983.

Einnahmequellen versiegen

Die aktuelle Krise macht dem gebürtigen Münchner schwer zu schaffen. Das Gros der rund 200 Mitarbeiter ist in Kurzarbeit, sämtliche Einnahmequellen des Verlages sind nahezu versiegt: Das sind der Notenverkauf, das Verleihen ganzer Orchester-Notensätze für Aufführungen und das Lizenzgeschäft. Bei Letzterem reicht Schott die von einem Veranstalter abzuführenden Lizenzgebühren für ein Werk an den Inhaber der Urheberrechte weiter und behält einen Teil selbst. Das ist nur bei Werken der Fall, die urheberrechtlich noch nicht frei sind. Das werden sie 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers –Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie in d-Moll beispielsweise ist also längst gemeinfrei, wie es im Fachjargon heißt.

Ja, der Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges sei lebensbedrohlicher gewesen, sagt Hanser-Strecker. Nun aber sei das „blühende Musikleben“ von vor der Pandemie plötzlich verstummt, kaum Auftritte, keine Konzerte im größeren Rahmen – nichts. Mit dem Lockdown gingen die Einnahmen von Schott von einem Tag auf den anderen gen null. Der Verleger verweist auf den von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angekündigten „Wumms“, mit dem die deutsche Wirtschaft wieder aus der Krise kommen soll. „Für die Kultur führt der an die Wand“, sagt Hanser-Strecker. Denn Aufführungen dürfen – wenn überhaupt – nur in kleiner Besetzung und vor allem mit weniger Zuschauern erfolgen, das bedeutet weniger Ticketeinnahmen.

Es geht ums Überleben

Die sind aber entscheidend für die Lizenzgebühr, die Urheber und Musikverlag erhalten. Wenn Türen der Elbphilharmonie in Hamburg, des Sydney Opera Houses, der Chinesischen Nationaloper in Peking oder der New Yorker Carnegie Hall geschlossen bleiben, wirkt das bis in den Mainzer Weihergarten hinein – mit vollem „Wumms“.

Statt den 250. zu begehen, mit einem Festakt im Mainzer Staatstheater, geht es ums Überleben. Der Verlag drückt es so aus: Zwei Weltkriege und viele andere Stürme seien überstanden worden. „Noch ist nicht sicher, ob und wie wir diese weltweite Krise überstehen.“ dpa

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.07.2020