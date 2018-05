Keine Berührungsängste

Anzeige

Eine musikalische Reise um die halbe Welt in weniger als zwei Stunden, und das beim Soloauftritt eines israelischen Pianisten in der Orientalischen Musikakademie Mannheims (OMM) – ist so etwas überhaupt möglich? Sehr wohl dann, wenn der Pianist Guy Mintus heißt. Der gebürtige Israeli ist, obwohl erst 26 Jahre alt, viel herumgekommen in der Welt und hat vermutlich zuvor bereits im Kreise seiner weit verzweigten Familie vielfältige kulturelle Einflüsse in sich aufgenommen.

Die er nun aber nicht fein säuberlich getrennt voneinander wiedergibt. Gewiss, seine Kompositionen gehen zumeist von der Musik eines bestimmten Landes aus; dem Flamenco Spaniens zum Beispiel oder, inspiriert von seiner italoamerikanischen Nachbarschaft bei einem Aufenthalt in New York, der Folklore Italiens.

Doch gerade hier wird die südländische Melodienseligkeit in der Improvisation unversehens verdrängt durch massive Stride-Bässe im Stile des frühen Jazz. In ein nahöstlich anmutendes Lied, bei dem Mintus auch singt, streut er auf einmal vokale Perkussionslaute nach Art der indischen Musik ein. Ein andermal blitzt urplötzlich abendländisch Barockes in der Manier Johann Sebastian Bachs auf.