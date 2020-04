Keine Festspiele in Jagsthausen

Die Burgfestspiele Jagsthausen haben die Spielzeit 2020 abgesagt. Diese Entscheidung hat die Geschäftsleitung aufgrund des von der Landesregierung Baden-Württemberg erlassenen Verbots für Großveranstaltungen bis mindestens 31. August zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie getroffen.

Ins nächste Jahr verschoben

Die Spielzeit des Sommers 2020 wird komplett ins Jahr 2021 verschoben. Die Absage sei ein bedauerlicher Schritt, jedoch nun unausweichlich, stehe die Gesundheit der Mitarbeiter, des Ensembles und des Publikums doch im Vordergrund, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Jeden Einzelnen in unserem Team trifft diese Entscheidung schwer, vielen stehen die Tränen in den Augen. In den vergangenen Wochen haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt und für jede Möglichkeit Vorbereitungen getroffen, die eine neue Corona-Verordnung hätte bringen können. Wir werden nun alles daran setzen, diese für die Burgfestspiele existenziell bedrohliche Lage zu lösen, und hoffen dabei auch auf die Hilfe unserer treuen Besucher“, so der Geschäftsführer der Burgfestspiele, Roland Halter.

Bis zum letzten Moment gewartet

„Mit dieser Entscheidung haben wir bis zum letzten Moment gewartet und uns trotz erschwerter Bedingungen mit allen Kräften auf die Spielzeit im Sommer vorbereitet und gehofft unseren Spielplan präsentieren zu können. Wir sind es unserem Publikum, den Mitarbeitern und dem Ensemble schuldig die Spielzeit 2020 im nächsten Jahr nachzuholen und trotz allem Schmerz freuen wir uns darauf“, so Eva Hosemann, künstlerische Leiterin der Burgfestspiele Jagsthausen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020