Keine Nacht für Mannheim

© Markus Prosswitz / masterpress

Mannheim.Drei ihrer sechs Mannheimer Konzerte hat die Chemnitzer Band Kraftklub im gegenüberliegenden Maimarktclub abgefeiert. Der ist jetzt auch wieder gut gefüllt – als Garderobe, mit den Jacken der rund 10 000 Fans in der fast ausverkauften Maimarkthalle. Frontmann Felix Brummer und seine seit 2010 in zahllosen Konzerten geschliffenen Mitstreiter ernten nun in Deutschlands großen Hallen, was sie als

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2572 Zeichen des Artikels