Keinen Mehrwert gewonnen

Früher hat man einen Roman gelesen und ein Drama vornehmlich auf der Bühne gezeigt bekommen. Heute ist das anders. Wenn ein Roman Erfolg hat, dann glaubt man, davon gleich eine sogenannte Bühnenfassung herstellen zu müssen. Einen Mehrwert hat das Ganze zumeist nicht. Das gilt auch für die jüngste Uraufführung des Staatsschauspiels Stuttgart im Kammertheater.

„Schäfchen im Trockenen“ heißt der Roman von Anke Stelling, der 2018 veröffentlicht wurde und für den die 48-jährige gebürtige Ulmerin den Preis der Leipziger Buchmesse und den Friedrich-Hölderlin-Preis bekam. In einer Bühnenfassung von Sabine Auf der Heyde, die für Inszenierung und Bühne verantwortlich zeichnet, und Carolin Losch, Dramaturgin am Schauspiel Stuttgart, wird er jetzt vorgestellt.

Im Mittelpunkt der wohl auch etwas autobiografisch geprägten Geschichte steht Resi, eine Schwäbin, die in Berlin Mitte wohnt, verheiratet ist und vier Kinder hat. Sie erzählt von sich, von früher, von der Verheißung eines alternativen Lebens und der Ankunft im ehelichen und elterlichen Alltag. Sie zieht Bilanz und blickt in die Zukunft. Sie erinnert sich an die Clique verschiedener Menschen unterschiedlicher Herkunft. „Sie hätte wissen können, dass spätestens mit der Familiengründung der erbfähige Teil der Clique abbiegt in Richtung Eigenheim und Abschottung und sie als Aufsteigerkind zusehen muss, wie sie da mithält. Aber Resi wusste’s nicht“. Auch von der Zukunft weiß Resi nichts. Geht es vom Prenzlauer Berg nach Marzahn oder nach Ahrensfelde, das ist die Frage, denn Resi hat ihr Schäfchen noch nicht im Trockenen.

In der Bühnenfassung wird der Roman lediglich mit verteilten Rollen von den vier Darstellern Therese Dörr, Katharina Hauter, Sylvana Krappatsch und Sebastian Röhrle erzählt. Und das nicht nur hinsichtlich des Textes, sondern auch dadurch, dass Regieanweisungen zu Gehör gebracht und Kommendes angekündigt wird. Dazu geht es drunter und drüber und das nicht nur, weil die vier spielenden Erzähler verschiedene Personen verkörpern. Ohne dem Theaterbesucher einen besseren Durchblick zu verschaffen, werden immer wieder Brillen und Perücken auf- und abgesetzt. Und so erfährt man beim Hören des von Phrasen und Banalitäten durchsetzten Textes auch die Allerweltsweisheit: „Mit 40 wird der Schwabe g’scheit“.

Aber schließlich muss es auch etwas zu sehen geben für ein vermeintliches Theater. So werden Tische, auf denen Geschirr, Gläser, Flaschen und Essbares stehen zusammmengerückt. Mikrofone kommen zum Einsatz, am Ende gar noch ein kaum funktionierendes Megafon. Die Darsteller klimpern auf Musikinstrumenten herum, werfen mit Spaghetti und schreien.

Dieses Tun gewinnt dem Roman keine weitere Dimension hinzu, ist Selbstzweck, um die überflüssige Bühnenfassung samt der Inszenierung von Sabine Auf der Heyde zu rechtfertigen, zu der Terese Heiß Kostüme und Jacob Suske Musik beisteuern. Dieter Schnabel

