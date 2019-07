Kent Harufs „Abendrot“

Lange Zeit war der US-amerikanische Schriftsteller Kent Haruf nur ein Geheimtipp. Bekannt wurde er erst mit seinem sechsten und letzten Roman: „Unsere Seelen bei Nacht“. Mit Jane Fonda und Robert Redford in den Hauptrollen verfilmt, wurde der Roman zum Bestseller. Doch da war Haruf schon tot. Es war immerhin der Auftakt, die Bücher des 2014 verstorbenen Autors endlich zu entdecken und „Eventide“/„Abendrot“ auch erstmals ins Deutsche zu übersetzen. Er spielt, wie alle Romane von Haruf, in der fiktiven Kleinstadt Holt/Colorado, einem Mikrokosmos, in dem Glück und Unglück, Träume und Ängste aufeinandertreffen, das Private zum Politischen und das Individuelle zum Gesellschaftlichen wird – ein kompliziertes Geflecht aus unzähligen Figuren, deren Schicksale sich zeitweise berühren, aus Handlungen, die sich immer wieder überlagern: Lehrer und Viehzüchter, Kinder und Kranke, verzweifelt Liebende, einsame Seeelen, die trotz aller Unterschiede ein Stück ihres Weges gemeinsam gehen und sich wieder trennen. Der Leser streift mit dem Erzähler durch eine entlegene Gegend, in die er nie wollte und die er doch nie wieder verlassen möchte: eine beglückende, mitreißende, manchmal aber ziemlich traurige Lektüre. FD

„Abendrot“ Roman. Aus dem Amerikanischen von pociao. Diogenes, Zürich. 416 Seiten, 24 Euro.

