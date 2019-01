Kevin Hart bleibt hart

Das Hin und Her um Kevin Hart (39) als möglicher Oscar-Gastgeber ist beendet. Die Frage, ob er die Trophäenshow am 24. Februar moderieren werde, beantwortete der US-Komiker am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Sendung „Good Morning America“ mit einem klaren „Nein“.

Es bliebe jetzt nicht mehr genug Zeit, um sich auf diesen Auftritt vorzubereiten. Kurz nach seiner Ernennung als Oscar-Gastgeber Anfang Dezember war der schwarze Comedian wegen schwulenfeindlicher Tweets und Witze aus den Jahren 2009 bis 2011 ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Hart gab daraufhin seinen Rückzug als Show-Moderator bekannt. Zugleich entschuldigte er sich bei der schwul-lesbischen LGBTQ-Gemeinde für „unsensible Worte aus der Vergangenheit“.

Vorige Woche stellte er jedoch eine mögliche Rückkehr auf die Showbühne in Aussicht. Er denke darüber nach, sagte Hart in der US-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres. Die offen lesbische Moderatorin hatte sich in ihrer Sendung klar hinter Hart gestellt. Sie habe auch von der Oscar-Akademie gehört, dass man sich Hart als Moderator wünsche, sagte DeGeneres.

Ersatz noch offen

Er habe sich nun mehrfach für seine früheren homophoben Äußerungen entschuldigt, die Sache sei damit für ihn erledigt, betonte Hart am Mittwoch. Die Oscars werden in der Nacht zum 25. Februar in Los Angeles verliehen. Einen Ersatz für Hart hat die Academy bisher nicht benannt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019