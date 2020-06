Kinobranche in Unruhe

2020 legte die Corona-Pandemie den Filmbetrieb in Hollywood lahm, nun trifft es auch die Oscars: Statt am 28. Februar 2021 soll die 93. Trophäen-Show erst am 25. April stattfinden. Dies gab die Film-Akademie in Beverly Hills bekannt. Die Show im kommenden Jahr sei ein „historischer Moment“, um Filmfans in aller Welt durch die Kinokunst zu vereinen, formulierten es die Veranstalter optimistisch. Mit dem Aufschub wolle man Filmemachern die Möglichkeit geben, ihre Filme fertigzustellen und in die Kinos zu bringen.

Um bei den Oscars mitzumischen, müssen Filme jeweils vor dem Jahresende eine Woche lang in einem Kino im Raum Los Angeles gezeigt werden. Für die Oscars 2021 hätten sich Filme aus diesem Jahr bewerben können. Doch mit Drehstopps und geschlossenen Kinos hat die Pandemie Hollywood praktisch lahmgelegt. Bei der Oscar-Verleihung dürfen ausnahmsweise auch Filme in die Auswahl kommen, die ausschließlich bei Streaming-Diensten zu sehen sind. Diese Lockerung gilt, solange die Kinos geschlossen sind.

Keine Änderung bei Berlinale

Nach der Bekanntmachung zogen die Verleiher der Britischen Filmpreise nach, wie „Variety“ berichtete. Statt Mitte Februar sollen die BAFTAs erst am 11. April verliehen werden. Bei der Berlinale, sind derzeit keine Änderungen (11.-21. Februar) geplant. „Die konkreten Auswirkungen der Oscar-Verschiebung auf das Festival können wir noch nicht absehen“, so die Veranstalter. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020