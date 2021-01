Kinovorführung für nur eine Person

In der Corona-Krise geht das Filmfestival in Göteborg ungewöhnliche Wege: Isoliert auf einer abgelegenen Schäreninsel kann ein einziger Kinofan eine Woche lang die Filme des Festivals anschauen.

„Die globale Pandemie hat die Kinos der Welt zur Schließung gezwungen. Das größte Filmfestival Skandinaviens kreiert deshalb auf der Leuchtturminsel Pater Noster das „isolierte Kino“, teilte das Festival am Montag mit. Interessenten können sich im Internet um den Aufenthalt vom 30. Januar bis 6. Februar auf der abgeschiedenen Nordseeinsel – „weit weg von Familie, Freunden und Mobiltelefon“ – bewerben. „Die einzige Gesellschaft wird das Rauschen des Meeres sein – und die Festivalfilme“, hieß es.

Das 44. Göteborg Filmfestival läuft vom 29. Januar bis zum 8. Februar in digitaler Form. Weitere isolierte Filmvorführungen für jeweils eine Person soll es in der Scandinavium-Arena sowie in einem Festivalkino in Göteborg geben. dpa

