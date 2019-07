Kiss-Konzert nach starkem Unwetter abgebrochen - Wiederholung fraglich

Wegen schwerer Unwetter ist das Konzert der Glam Rock-Formation Kiss auf der Galopprennbahn in Iffezheim am Samstagabend abgebrochen worden. Zuvor hatten rund 10.000 Zuschauer das Konzert auf der Abschiedstournee, die unter dem Titel "End Of The Road" steht, bei sommerlichem bis schwülen Wetter ausgelassen genossen. Bereits beim achten Song hatte sich der Himmel über Iffezheim jedoch deutlich verdunkelt. Nachdem das Quartett den neunten Song "Calling Dr. Love" beendet hatte, entschieden die Veranstalter das Festivalgelände bei einsetztendem Regen zunächst zu räumen. Der Veranstalter Vaddi Concerts hatte Konzertbesucher über Lautsprecheransagen dazu gebeten, Schutzräume aufzusuchen, um 22.11 Uhr wurde die zeitweise Evakuierung des Geländes auch über Soziale Netzwerke kommuniziert.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Starkregen und sturmartige Böen das Gelände bereits erreicht. Zahlreiche Besucher suchten an den Unterständen der Tribünen, oder in ihren Autos Schutz. Um 22.29 Uhr wurde das Konzert dann in Absprache mit Rettungskräften und Polizei abgebrochen. Wie ein Polizeisprecher des zuständigen Präsidiums in Offenburg dieser Zeitung auf Anfrage vom späten Samstagabend erklärte, sei die Räumung des Geländes "mit einigem Unmut, im Großen und Ganzen jedoch geregelt" verlaufen. Zu Verletzten oder Handgreiflichkeiten sei es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen.

Offen blieb zunächst die Frage, ob das Konzert wiederholt, beziehungsweise Preise für erworbene Karten zurückerstattet werden. Eine entsprechende "MM"-Anfrage an den Veranstalter blieb zunächst unbeantwortet. (mer)