Klaas Huizings „Zu dritt“

Als „Kirchenvater des 20. Jahrhunderts“ wird Karl Barth zuweilen apostrophiert. Kein anderer (evangelischer) Theologe seiner Zeit hat sein Fach derart geprägt wie der vergangenen Dezember vor 50 Jahren verstorbene Schweizer. Und sein Einfluss ging weit über akademische Kreise hinaus, sei es als Mitglied der Bekennenden Kirche, als Autor eines Kommentars zum „Römerbrief“ oder der voluminösen „Kirchlichen Dogmatik“. Weniger bekannt ist die lange Liebesbeziehung, die der verheiratete Barth zu seiner Mitarbeiterin Charlotte von Kirschbaum unterhielt. Sie lebte mit der Familie unter einem Dach, was naturgemäß zu Spannungen führte. Der Schriftsteller und Theologe Klaas Huizing erzählt davon in seinem Roman „Zu dritt“. Abwechselnd werden – entlang der Fakten und fiktional ergänzt – Erlebnisse und Empfindungen der Hauptfiguren geschildert. Barths Ehefrau Nelly erhält dabei den geringsten Raum, der Schwerpunkt liegt auf Charlotte, genannt Lollo, die selbst eine begabte Theologin und Autorin war. Huizing erzählt so, wie man es von ihm kennt: kenntnisreich, unterhaltsam und mit einer Prise Ironie. Bezüglich des Letzteren hält er sich hier aber zurück – mit Rücksicht auf das historische Personal. Im Zentrum stehen die Figuren, in deren Leben sich die bewegte Zeitgeschichte ebenso spiegelt wie die Theologie. Lesenswert ist dieser Roman auch deshalb, weil er lehrreich ist – und weil er es schafft, anhand der Figuren ein ganzes Gesellschaftspanorama zu entwerfen. tog

Zu dritt. Verlag Klöpfer & Meyer, Tübingen. 400 Seiten, 25 Euro.

