Klänge der russischen Seele

Zum Ausklang dann Modest Mussorgskis genialer Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ in Maurice Ravels populärer Orchestrierung. Formidable Programmmusik fürwahr, durchaus prädestiniert, die hohe Qualität des hiesigen Hochschulorchesters in hellem Licht zu zeigen. Makellose Bläsersoli, hohe Präzision bei den Streichern selbst bei aberwitzigem Tempo (beim „Kükenballett“ und auf dem „Marktplatz von Limoges“), gewaltige Klangpracht (in den „Katakomben“ und beim finalen „Großen Tor von Kiew“) – Gründe genug, das Orchester und seinen fabelhaften Dirigenten ausgiebig und lautstark zu feiern.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018