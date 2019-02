Klang spielt große Rolle

Franciska Zólyom kuratiert den Beitrag Deutschlands in Venedig. © dpa

Erste Einblicke in die Gestaltung des deutschen Pavillons auf der Kunst-Biennale in Venedig (11 Mai bis 24. November) hat die Kuratorin Franciska Zólyom gestern in Leipzig gegeben. So entwickle die für den Pavillon verantwortliche Künstlerin Natascha Süder Happelmann mit der Kooperative für Darstellungspolitik das Raumkonzept, sagte Zólyom, die Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig ist. Zudem wurden zahlreiche Künstler vorgestellt, die unter anderem für die akustische Ausgestaltung in dem Pavillon zuständig sind.

Die große Gruppe künstlerisch Beteiligter komme nicht mit Antworten, sondern sei auf der Suche nach interessanten Fragen, sagte Zólyom. Die mit der Gestaltung des Pavillons beauftragte Künstlerin Natascha Süder Happelmann war gestern nicht in Leipzig. „Ihre Arbeit artikuliert sich in Text, Bild, Raum und Sound“, hatte Franciska Zólyom über die Künstlerin gesagt.

Pavillon mit House und Techno

Dass Musik und Klang eine wichtige Rolle in dem Pavillon für die Biennale spielen werden, wurde auch in Leipzig klar. Sechs Komponisten und Musiker wurden vorgestellt, die eng mit Happelmann zusammenarbeiten. So werden die Besucher Elemente der Psychoakustik, tranceartige traditionelle Klänge, aber auch House- und Technomusik zu hören bekommen. dpa

