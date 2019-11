Klanglich homogen, trefflich artikuliert

Im Rahmen der 51. Würzburger Bachtage führte der Windsbacher Knabenchor in der St. Johanniskirche Advents- und Weihnachtlieder zügig, energiegeladen und leuchtend in den verschiedenen Sätzen auf. Martin Lehmann ist nach der Ära Hans Thamm und Karl-Friedrich Beringer der neue Leiter der Windsbacher. Seine Berufung zu diesem exzellenten Chor war ein guter Fang.

Als ehemaliges Mitglied des Dresdner Kreuzchores bringt er eine Menge Erfahrung mit, wie die Sätze der alten volkstümlichen Liedmelodien von der Renaissance bis zur Moderne zu behandeln sind, wie die Klangqualität des Chores zu optimaler Wirkung gebracht werden kann, ohne die empfindsamen Knabenstimmen zu überfordern. Diese Praxis machte sich im Konzert wohlklingend bemerkbar.

Dichte Klanglichkeit

Die dichte Klanglichkeit dieses Chors, seine genaue Aussprache, das knabenhafte Timbre und die juvenilen Männerstimmen beachtete Lehmann mit elastischer Zeichengebung.

Was dabei an Farben, an dynamischen Schattierungen, an nicht übersteuerten Höhepunkten zu ausgewogenem Gesamtklang erreicht wurde, war Spitze.

Der Dirigent verkitschte die bekannten Liedmelodien wie „Macht hoch die Tür“, „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Freu dich Erd und Sternenzelt“ in keiner Weise, sondern er befreite sie von romantischen vorweihnachtlichen Rührseligkeiten. Jugendliche Frische und besinnliche Idylle ergänzten sich wechselseitig zu großer Ausdrucksvielfalt.

Differenziert erklang das Weihnachtslied „Und unser lieben Frauen“ im mehrstimmigen Satz von Max Reger. Erhebend berührten die leisen Schwebungen in weiteren Kompositionen von Benjamin Bitten, Morten Lauridsen oder Javier Busto. Sensibel beflügelte der Dirigent seinen Chor.

Die kindlichen Knabenstimmen haben ihren besonderen Reiz, ihr Gesang suggeriert eine Reinheit auf emotionaler Ebene.

Das Publikum braucht diese Advents-und Weihnachtslieder, spielen doch die Sehnsüchte und Erinnerungen an die Kindheit eine große Rolle.

Fest der Geborgenheit

Weihnachten als Fest der Geborgenheit und des familiären Zusammenhalts. Diese wunderbaren Lieder berauschten die Sinne, dargeboten in ungezwungener Flexibilität und mit natürlicher Ausdruckstiefe, klanglich homogen, trefflich artikuliert und frei von jeglichen Intonations-problemen.

Die Organistin Regine Schlereth stellte sich mit dem Präludium e-Moll von Nicolaus Bruhns, mit dem Piece d’Orgue (bekannt als Phantasie G-Dur) von Johann Sebastian Bach und mit Petr Ebens „Hochzeit zu Kana“ aus den „Vier biblischen Tänzen“ als technisch versierte und stilistisch erfahrene Künstlerin vor, ausgeführt in solide ausgearbeiteter Disziplin.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019