Klangmagier der Weite

Ohne seine Musik wären Winnetou und Old Shatterhand wohl nur als halb so erfolgreiche Blutsbrüder in die Filmgeschichte eingegangen. Denn in den Kinofilmen der 1960er Jahre spielte – neben Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand – seine Musik die Hauptrolle. Mit 91 Jahren ist der Filmkomponist Martin Böttcher (Bild) in der Nacht zum Samstag gestorben, wie seine Tochter Betsy Schlüter der Deutschen Presse-Agentur gestern bestätigte.

Zehn Karl-May-Streifen untermalte Böttcher mit seiner Musik, die die Weite der Prärie beschwor, für die Leinwand. Der Urenkel eines Weimarer Hofkapellmeisters wurde zu einem der erfolgreichsten Filmkomponisten Deutschlands. 1962 führte seine „Old Shatterhand“-Melodie 17 Wochen lang die deutschen Charts an.

Gelesen hat er dennoch kein einziges Karl-May-Buch, wie er der Deutschen Presse-Agentur vor knapp zwei Jahren zu seinem 90. Geburtstag sagte. „Ich habe die Geschichten so oft gesehen, da brauchte ich sie nicht zu lesen.“ Sein Debüt als Komponist bei einer Spielfilm-Produktion gab Böttcher, der am 17. Juni 1927 in Berlin geboren wurde, 1955 in „Der Hauptmann und sein Held“. Schon der zweite Film wurde ein großer Erfolg: „Die Halbstarken“ (1956) mit Horst Buchholz.

Boesser-Ferrari: einzigartig

Ein Experte in Sachen Martin Böttcher lebt in der Rhein-Neckar-Region: Der Laudenbacher Gitarrist Claus Boesser-Ferrari spielt seit Jahren schon in jedem seiner Konzerte ein Stück von Böttcher. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt er, was ihn an dem Komponisten fasziniert: Martin Böttcher habe der Ästhetik der Karl-May-Filme eine eigene Klangwelt beigefügt, so der Gitarrist. „Seine Art der Orchestrierung und seine Streicher-Arrangements sind unverwechselbar und setzen sofort Assoziationen zu Winnetou und Old Shatterhand frei.“ dpa/gespi (Bild:dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019