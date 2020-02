Klangreise durch die Zauberwelt

Es hieße, Schneeeulen nach Hogwarts zu tragen, darauf hinzuweisen, wie unerhört erfolg- und popkulturell einflussreich das „Harry Potter“-Franchise ist. Aus den Fantasy-Büchern J. K. Rowlings um den titelgebenden Zauberschüler ist ein ganzer Kosmos erwachsen, dessen ikonische Bildsprache vornehmlich von den acht „Harry Potter“-Filmen geprägt wurde. Einprägsame Spuren hinterließen auch die Soundtracks zur Kinoreihe, die bei den ersten drei Teilen von Hollywood-Legende John Williams komponiert wurden; Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexander Desplat schrieben die Partituren zu den folgenden fünf.

Bei „The Music of Harry Potter – Live in Concert“ präsentiert das Sinfonieorchester Cinema Festival Symphonics im passabel besuchten Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens Stücke aus den acht Kinoproduktionen – und obendrein Auszüge aus Imogen Heaps Musik zum Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“.

Comic-artig illustriert

Anders als bei ähnlichen Filmusik-Konzerten ist dies indes ein Konzert ohne Film, will sagen: hier gibt es keine Einspielungen aus den originalen Warner-Bros.-Streifen. Stattdessen werden Comic-artige Illustrationen auf die Leinwand projiziert, die durch Kameraschwenks und Zooms in zeitlupenhafte Bewegung versetzt und von minimalistischen Animationen sowie erläuternden Texten flankiert werden. Im Gegensatz dazu agiert das Orchester, das an diesem Abend nicht wie angekündigt von Stephen Ellery, sondern (sehr überzeugend) von einer ungenannt bleibenden Dirigentin geleitet wird, höchst dynamisch. Ausgehend von John Williams „Hedwig’s Theme“ reisen die Instrumentalisten und Chorsängerinnen rund zwei Stunden lang kompetent durch die Potter’schen Klang-Zauberwelten – vom feinsinnig in silberne Töne gesetzten Schneeflockenflug, über die kontrastreich jazzig-versponnene Fahrt mit dem „Knight Bus“ bis zum dramatischen Konflikt mit den drohenden Schatten.

