Klangvolle Abenteuer

Dass die Mannheimer Jazzszene über spektakuläre junge Bands verfügt, haben die Konzerte von „Jazz im Quadrat – Hautnah Entdeckungen“ bisher eindrucksvoll gezeigt. Und die Klangabenteuer gehen weiter: Ab Montag startet die Veranstaltungsreihe, die diese Zeitung gemeinsam mit dem Musikclub Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten präsentiert, in die nächste Runde.

Drei Bands stehen zur Auswahl. Die Kandidaten – Johannes Hamms Convective Ideas, Jazzabella und das Lukas de Rungs Quintett – bieten spannende, ungewöhnliche Musik. Von Montag, 18. Februar, bis einschließlich Sonntag, 3. März, läuft die Abstimmung im Morgenweb, dem Internetauftritt dieser Zeitung. Wer gewinnt, steht am Freitag, 5. April, um 20 Uhr im Ella & Louis auf der Bühne. Bis es soweit ist, haben die Morgenweb-Nutzer die Qual der Wahl. Obwohl: Eigentlich ist es eine Freude, den Hörproben zu lauschen.

Mal aufregend, mal klangschön

Das Lukas de Rungs Quintett sprüht nur so vor Ideen; die Band des Pianisten, in dem die Sängerin Elian Zeitel Frei besondere Akzente setzt, bewegt sich zwischen aufregendem New Jazz, zupackenden Rock-Riffs und melodischen Folk-Anklängen. Ähnlich facettenreich: das rein weiblich besetzte Bläserquartett Jazzabella. Es vereint auf Trompete, Posaune, Alt- und Baritonsaxofon brodelnden Funk, erdigen Blues, schroffen Neo-Bop und klangschöne klassische Arrangements. Das Quartett Convective Ideas des Schlagzeugers Johannes Hamm präsentiert sich als Bandkollektiv, bei dem die Ideen jedes einzelnen Musiker auf magische, subtile Art zusammenfließen. Die Gruppe zelebriert die sensible Kunst des Aufeinanderhörens in einem Stil, der an die Plattenfirma ECM erinnert. gespi

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019