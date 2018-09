Klangvolle Orchesterkultur

Das Programm des dritten Sinfoniekonzerts des Mainfranken Theaters Würzburg war klug aufbereitet, und das Orchester musizierte in guter Form.

Die Dirigentin des Abends, Marie Jacquot, vertiefte sich subtil und leidenschaftlich aufbrechend in die vielschichtigen Vorgaben der Musik, nämlich in Wolfgang Amadeus Mozarts Ouvertüre zu Le nozze di Figaro, in Max Regers letztes bedeutendes

...