Klangvolle Textbeiträge

„Pa-la-la-tina“. Der Titel der 41. Ausgabe der pfälzischen Literatur- und Kulturzeitschrift „Chaussee“ singt das Wort „Palatina“ (lateinisch für Pfalz) förmlich und macht damit deutlich, was den Leser auf den folgenden 140 Seiten erwartet – literarische und berichtende Texte über Musik, und zwar mit Pfalz-Bezug.

Wie die Redaktion ankündigt, wird es im kommenden Jahr aufgrund zahlreicher Beiträge noch ein zweites Musik-Heft geben. Neu zu den vorherigen Ausgaben ist, dass die Rubrik „Rezensionen“ durch „Lesenswert“ ersetzt wird. In ihr werden Auszüge aus Neuerscheinungen mit Texten von dritter Seite kommentiert. In der neuen Ausgabe fügt sich so an eine Passage aus dem Buch „Kritik der Motorkraft“ der gebürtigen Zweibrückerin Monika Rinck ein Essay der Schriftstellerin Ann Cotten. Auf Cotten macht das Buch einen Eindruck als „bräuchte man nur ein Netz durch die Welt ziehen und ihre ganze klare (...) Verflochtenheit würde darin gehoben“.

Beginn mit Pfalz-Gedichten

Die Ausgabe eröffnen zwei Erstveröffentlichungen. Der Schriftsteller Jan Kuhlbrodt beschäftigt sich in „Pfalz-Gedicht“, einem „verhalten kitschige(n) gedicht“, mit der Region. Uwe Kolbe schreibt in „Aus einem Edenkobener Pädelbüchlein“ über die Pfalz: „Das hier ist das Land zu wohnen“.