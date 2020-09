Klapsmühl’ startet in neue Spielzeit

Stefan Bauers Gastspiel „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ eröffnet am Sonntag, 6. September, 18 Uhr, die Spielzeit 2020/21 in der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus. Weitere Auftritte: Frederic Hormuth (12.9., 20 Uhr), die „Impro-Show“ von Drama Light (16.9., 20 Uhr), Roberto Capitoni (17.9., 20 Uhr), Jürgen Becker (18.9., 20 Uhr) und „Meilensteine der Rockgeschichte“ mit Stefan Gebert und Frank Steuerwald (20.9., 18 Uhr). Danach zeigt das Mannheimer Kabarett-Duo Die ZWEIfler sein neues Programm „Klima? Prima!“ (23. bis 27.9.). Coronabedingt gibt es nur 22 bis 44 Plätze, es gelten die obligatorischen Hygiene- und Registrierungsregeln. Aktuelle Infos unter www.klapsmuehl.eu. i gesp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020