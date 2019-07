Klare Botschaft für mehr Menschlichkeit

Wenn es nach dem Publikum gegangen wäre, hätte der Abend nie enden dürfen. 1100 Zuschauer trotzen den hochsommerlichen Temperaturen und wollen mehr. Die Indie-Rocker von Kettcar nehmen ihre Fans beim anderthalbstündigen Auftritt auf der schwimmenden Bühne des Würzburger Hafensommers mit in ihr musikalisches Universum. Und müssen dafür gleich zwei lautstark geforderte Zugaben-Blöcke geben.

Reine Gute-Laune-Musik haben die Hamburger Musikrebellen im Alten Hafen nicht zu bieten. Trotzdem gehen die Melodien in die Beine. Im Gepäck haben die Indie-Poeten viele alte Stücke und natürlich das neue Album „Ich vs. Wir“. Vor mehr als einem Jahr entstanden, sind die neuen Songs deutlich politischer, gesellschaftskritischer, progressiver. Und sie können auch nach der jahrelangen schöpferischen Pause Generationen verbinden. Alt-68er, Links-Protestler und die Generation Z stimmen einträchtig in die Songs ein, sind textsicher bis ins Detail, tanzen zum Sound der eingängigen Melodien.

Schmusesongs Fehlanzeige. Kettcar verpacken ihre Statements in „Gitarren-Pop“, wie es Bassist Reimer Bustorff einmal so treffend bezeichnet hat. Die sphärischen Gitarrenklänge von Erik Langer und die Tastenarpeggios des Keyboards von Lars Wiebusch sorgen für den soliden Klangteppich, auf den Sänger Marcus Wiebusch sich entspannt legen und philosophieren kann. Mit poetischer Lyrik. Mit Neologismen. Mit Sozialkritik. Etwa bei „Sommer 89“, dem Song zur Grenzöffnung in Ungarn, „Der Tag wird kommen“ oder „Ankunftshalle“, wenn sich Menschen am Flughafen in die Arme fallen.

„Den Revolver entsichern“ die fünf Hamburger, die zwar nicht „zu allem eine Meinung haben“, aber wenn, sie dann klar und eindeutig formulieren. Gegen „Pegidisten“, gegen Ego-Zyniker, gegen angstbeladene besorgte Bürger. Ihre Songs sind eine deutliche Botschaft gegen Rechts und für mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft.

Und dann kommen die Indie-Rocker ins Plaudern. Erzählen vom tollen Tag im heißen Würzburg, dem Besuch im Kulturspeicher („Hauptsache Klimaanlage“) und von der Gründung des Indie-Labels Grand Hotel van Cleef. Postwendend folgt der Gründungssong „Balkon gegenüber“ – sogar mit der 18 Jahre später komponierten zweiten Strophe, auf die man doch eigentlich verzichten wollte.

Mit wohldosierten Nadelstichen von der Bühne ins unterfränkische Gemüt können die Zuhörer gelassen umgehen. Im Gegenteil. Die ausgelassene Stimmung auf den Stufen wird noch ein bisschen mehr angestachelt. Durchgedreht, wie es sich Kettcar gewünscht hätten, sind die Würzburger zwar nicht. Trotzdem wird gesungen, geklatscht, die Hände in die Höhe gereckt. Gemeinsam und bei „Auf den billigen Plätzen“. Und die Indie-Rocker „danken der Academy“. Mit einem treibenden Sound von Gitarren und Schlagzeug (Fieten Hake) holen die Hamburger zum Abschluss die „Deiche“ an den Main.

Die Würzburger wollen mehr Kettcar-Sound. Mit den Zugaben „Trostbrücke Süd“, mit den plakativen Schlusszeilen „Wenn du das Radio ausmachst, wird die Scheißmusik auch nicht besser“, „Kein außen mehr“ und „Landungsbrücken“ möchten sie noch nicht in die laue Sommernacht entlassen werden. Und so beruhigt Sänger Marcus Wiebuch die 1100 mit dem Satz: „Wir spielen noch einen.“ Kettcar hat ein ganz besonderes Schmankerl dabei. „Mein Skateboard kriegt mein Zahnarzt“ ist der Schlusspunkt hinter ein mitreißendes Konzert.

Schräge, ungewöhnliche und manchmal auch schrille Sounds hatten als Vorgruppe auch Fortuna Ehrenfeld dabei, die als Opener beim Hafensommer auch ein interessanter Hingucker waren.

