Klares und geistreiches Musizieren

Anzeige

Das Hinreißende war die Natürlichkeit ihres Musizierens. Keine hysterischen Akzente, keine aufgeblasenen Rubati, die Gefühlstiefe vortäuschen sollen, keine Spur von Selbstinszenierung. Klares, geist- und temperamentvolles Musizieren, wunderbar passende Tempi. Der Hörer konnte sich ganz auf die Musik konzentrieren und nicht darauf, wie sie gemacht wurde. Ein höheres Lob kann man einer Interpretation nicht zollen.

Schon im ersten Satz von Mozarts einleitendem Divertimento KV 138 ereignete sich ein besonderes Klangerlebnis: Der Wiedereintritt des zweiten Themas in der Reprise des ersten Satzes erklang in einem äußerst delikaten Piano, wie traumverloren aus großer Ferne. Immer wieder erwies sich diese herrliche Pianokultur als das ganz besondere Markenzeichen des Quartetts.

Und dann als letztes Werk Schumanns Klavierquintett op. 44. Hier betrat Florian Glemser das Podium, und wer die Programme des Mozartfests durchforstet, stellt erstaunt fest: einer der ganz wenigen „einheimischen“ Künstler dieses Festivals. In der Würzburger Musikszene schon als jugendlicher Star aus den Frühförderklassen der Musikhochschule bekannt, darf man den jetzt 28-Jährigen nunmehr mit Fug und Recht in die vorderste Front der jungen deutschen Pianisten einreihen.

Schumanns Klavierquartett ist in den schnellen Sätzen eigentlich fast ein Klavierkonzert, was nicht verwundert, war der Komponist doch ein verhinderter Pianist. Seine durch strenges Handwerk gebändigte überquellende Fantasie vertraut er auch hier vor allem seinem Lieblingsinstrument an. Florian Glemser war der Richtige für diese ständig wechselnde Mischung aus zupackender Virtuosität und romantischer Träumerei. Sein seidiger Klavierklang perlte selbst in der nicht unproblematischen Akustik des Fürstensaals durchsichtig, sein farbenreiches, grundehrliches Spiel bleibt auch im Forte federnd und klangschön und fügte sich trotz des für den Raum fast überdimensionierten Flügels, der in bedrohlicher Größe aufragte, gut zu den satt und temperamentgeladen aufspielenden Streichern.

Ein beglückender, vom ausverkauften Saal mit Bravorufen bedachter Vormittag. Trotzdem verließ man ihn mit Wehmut: Warum nur sind Streichquartettkonzerte so aus der Mode gekommen, dass man ihnen außerhalb von Festivals wie diesem kaum mehr begegnet? Ist doch die Quartettliteratur die Quintessenz der klassischen Musik. al

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.06.2018