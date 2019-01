Klarheit war gestern

„Geradezu skrupulöses Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Notentext“ und „lupenreine Klarheit“ attestiert ein renommiertes Lexikon dem tschechischen Pianisten Josef Bulva. Der mittlerweile 76-Jährige, der in den 1950er und 60er Jahren als pianistisches Wunderkind und dann als früh vollendeter Virtuose galt, hatte sich für seinen Klavierabend im (recht schlecht besuchten) Rittersaal des Mannheimer Schlosses ein äußerst anspruchsvolles Programm vorgenommen.

Schon die einleitende Mozart-Sonate B-Dur KV 570 offenbarte die Stärken, aber mindestens ebenso deutlich die Schwächen Bulvas: Er verfügt noch immer über eindrucksvolle Fingerfertigkeit, Läufe gelingen meist mühelos. Was ihm längst nicht so gut gelingt, ist das, was früher mal seine lupenreine Klarheit gewesen sein mag. Vieles klang verwaschen und undeutlich ausformuliert, über vieles wurde in Bausch und Bogen hinweg musiziert; hinzu kamen einfach zu viele falsche Töne.

Eigenwilliger Stil

Dieser erste Eindruck verfestigte sich im Laufe des Abends. Bei Beethoven (Sonaten e-Moll op. 90 und Fis-Dur op. 78) mangelte es zudem an Tiefgründigkeit, auch hier hatte die Musik deutlicher noch als bei Mozart zu wenig Luft zum Atmen. Einen persönlichen Stempel drückte Bulva der Musik, die er interpretierte, noch nie auf, jetzt aber wirken seine Deutungen fast schon absichtlich unpersönlich. Individuelle Ausstrahlung ist das, was seine Musik am wenigsten besitzt. Das wurde bei Chopins b-Moll-Sonate (Trauermarsch-Sonate) besonders deutlich, denn sie ist als Kern-Repertoire der musikalischen Romantik auf eine solche Stellungnahme des Interpreten genauso stark angewiesen wie Felix Mendelssohn Bartholdys zugegebenes Rondo Capriccioso. Alexander Skrjabins dritte Sonate fis-Moll bewegt sich dagegen an der Nahtstelle von Romantik und Neuer Musik, sie verträgt Bulvas eigenwilligen Interpretationsstil besser. host

