Der Klarinettenchor der Städtischen Musikschule Heilbronn präsentiert am Samstag, 20. Juli, 11 und 19 Uhr, das fantastische Spiel „Klarinette-Grenzenlos“ in der Boxx (Theater Heilbronn). In diesem interkulturellen Stück spannen die Schüler und Schülerinnen den musikalischen Bogen von der Barockmusik über Klezmer bis hin zu Weltmusik. Dabei fließen auch musikalische Elemente aus Indien und Syrien, den Herkunftsländern einzelner Schülerinnen, mit ein.

Besondere Herausforderung bei dem Stück ist, dass die jungen Musikerinnen und Musiker zwischen neun und 18 Jahre gleichzeitig Klarinettenspieler, Schauspieler und Tänzer sind.

Die musikalische und szenische Leitung haben Marion Potyka und die Schauspielerin Nataa Rikanovic. Karten sind an der Theaterkasse und online unter www.theater-heilbronn.de erhältlich.

