KLassik-Pianistin Anna Vinnitskaya vor den Akademiekonzerten: „Ich wollte nie berühmt werden“

Frau Vinnitskaya, in einem Interview haben Sie einmal gesagt, was Sie am meisten fürchten seien seelische Schmerzen. Nach Mannheim kommen Sie nun mit einem Werk, das gerade für seine Schwermut bekannt ist. Wie geht das zusammen?

Anna Vinnitskaya: Ich spiele dieses Konzert sehr oft, habe vor zwölf Jahren den Königin Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel damit gewonnen und spüre die Trauer beim

...