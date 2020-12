Klassiker auf Speed-Folk getunt

Sie sind mittlerweile in Deutschland eine Institution auf dem Feld des irisch angehauchten Folk-Rock. Mit fast 2000 Konzerten in Deutschland und Europa haben sie sich einen Namen als hervorragende Live-Band gemacht. Zudem haben „Fiddler’s Green“ 23 Alben und vier DVDs eingetütet. Nun folgt mit „3 Cheers for 30 Years“ eine Hommage an die großen Songs der irischen und schottischen Folk-Szene. Dabei haben die Jungs aus Erlangen den Klassikern eine eigene Note verpasst, sie quasi mit ihrem Speed-Folk kräftig getunt.

Im Interview mit den FN spricht Sänger und Gründungsmitglied Ralf „Albi“ Albers über die Entstehungsgeschichte des neuen Werks, blickt in die Bandgeschichte und gibt einen kleinen Ausblick auf die nahe Zukunft.

Herr Albers, die Aufnahmen zu „3 Cheers for 30 Years“ scheinen eine lockere Angelegenheit gewesen zu sein. Irgendwie hört man den Spaß raus, den Ihr im Studio hattet. Da habt Ihr wohl einige Guiness dabei gebechert?

Ralf „Albi“ Albers: Um ehrlich zu sein, gar keines. Wir pflegen bei den Aufnahmen unserer CDs nichts Alkoholisches zu uns zu nehmen. Wir sind da sehr konzentriert. Aber es stimmt schon, dass es gerade bei den Aufnahmen zu dieser CD sehr locker zugegangen ist. Wir hatten einfach keinen großen Druck und weniger Arbeit als beim Aufnehmen unserer Sachen. Deshalb ist der Spaßfaktor größer gewesen. Und ich glaube, das hört man den Songs auch an.

Die CD besteht ja aus lauter Klassikern der irischen und schottischen Folk-Szene. Sind es Eure „All time Favorits“ oder habt Ihr sie immer mal wieder live gespielt und wolltet sie nun auf CD bannen?

„Albi“: Eigentlich haben wir die Songs noch nie oder nur ganz selten live gespielt. Wir sind ja oft bei Festivals unterwegs, und da sind diese Evergreens bei vielen Bands als Live-Gassenhauer beliebt. Um uns von den anderen Bands abzuheben, haben wir lieber auf unbekanntere Traditionals zurückgegriffen. Aber nun schien es uns nach 30 Jahren an der Zeit, zu den Wurzeln zurück zu kehren. Wir wollten die bekannten Nummern nicht nur spielen, sondern ihnen auch ein neues Outfit verpassen, natürlich ganz im Stil von „Fiddler’s Green“.

Wie habt Ihr die Songs dann letztendlich ausgewählt?

„Albi“: Jeder von uns hat ein oder zwei seiner Lieblingslieder auf eine Liste geschrieben. Als unser Produzent die gesehen hat, meinte er, dass „Auld Lang Syne“ unbedingt noch drauf müsste. Und so haben die Songs ihren Weg aufs Album gefunden.

Es ist natürlich schwierig, den Songs, die schon oft gecovert wurden, neue Nuancen abzugewinnen. Bei „Whiskey in the Jar“ beispielsweise hat jeder die Versionen von „Thin Lizzy“ oder „Metallica“ im Ohr. Und wenn man „The Wild Rover“ hört, schießt einem unwillkürlich „An der Nordseeküste“ von Klaus & Klaus ins Ohr.

„Albi“: Die Gefahr bestand natürlich, dass man in ein bestehendes Schema verfällt. Es war aber auch der Reiz, einen tot genudelten Song wie „The Wild Rover“ zu neuem Leben zu erwecken. Natürlich haben wir versucht, die Songs in unseren musikalischen Kosmos zu integrieren. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Geholfen hat auch, dass wir uns näher mit den Texten beschäftigt haben, was die Songs für uns in einem anderen Licht erscheinen ließ. Es hat ihnen auch mehr Kraft gegeben. Aber natürlich haben wir bei „Whiskey in the Jar“ auch ein bisschen „Metallica“ mit reingepackt.

Wie kam es eigentlich zu dem Album-Titel „3 Cheers to 30 Years“?

„Albi“: Bevor das mit Corona so richtig losging, hatten wir ja eigentlich geplant, den runden Geburtstag mit einer drei geteilten Tour, also sozusagen mit drei Mal das Glas heben, geplant. Zum einen wäre dies eine Akustik-Tour im Frühjahr gewesen, eine Festival-Tour im Sommer sowie eine Elektrik-Tour im Herbst. Nachdem schon ziemlich früh klar war, dass im Frühjahr nichts läuft, haben wir dann schweren Herzens alles aufs nächste Jahr verschoben. Aber auch hier sieht es für die Frühjahrs-Tour schon wieder schlecht aus. Aber natürlich hoffen wir, dass es bald wieder los geht, schließlich lieben wir es auf der Bühne zu stehen. Spätestens im Herbst wollen wir wieder live Gas geben.

Werden dann ein paar der Songs auch den Weg ins Live-Repertoire finden?

„Albi“: Ich denke schon. Es hat ja viel Spaß gemacht, sie einzuspielen. Sicherlich wird es auch Spaß machen, sie zusammen mit den Fans zu zelebrieren. Da wir keine neuen Songs am Start haben, wird das Set natürlich aus Songs der kompletten Bandgeschichte plus ein paar der Klassiker bestehen.

Ihr spielt sowohl eine Akustik- als auch eine Elektrik-Tour. Was ist ansprechender? Gibt es Unterschiede?

„Albi“: Für mich eigentlich nicht, außer, dass wir einmal akustisch und einmal mit Strom unterwegs sind. Mir macht beides gleichermaßen Spaß. Viel schlimmer ist, dass wir durch die Corona-bedingte Pause keine Routine haben. Wir waren soviel unterwegs, dass es egal war, ob wir den Stecker drin hatten oder nicht. Nach einer solch langen Pause wieder auf die Bühne zu gehen, ist die größere Herausforderung.

Wenn Du zurückblickst, ab wann war klar, dass „Fiddler’s Green“ ihren Weg machen werden, die Band Bestand haben wird.

„Albi“: Das war schon ziemlich am Anfang. Nach unserer Gründung haben wir zunächst angefangen, in und um unsere Heimat Erlangen im fränkischen Raum aufzutreten. Die Nachfrage war gleich groß und wir wurden immer häufiger gebucht, der Radius unserer Auftritte wurde immer größer. Deshalb stand für uns schon früh fest, dass wir unsere Berufe aufgeben und uns der Musik widmen werden.

Ging es dann immer geradlinig bergauf oder gab es auch mal einen Knick?

„Albi“: Die schwierigste Phase kam Ende der 1990er Jahre und für uns eigentlich völlig überraschend und unvermutet. Wir hatten nämlich gerade bei dem Major-Label Polydor unterschrieben. Sie wollten die nächste CD sogar in den USA veröffentlichen. Doch irgendwie hat sich nie jemand um uns gekümmert, führten wir das Dasein eines Mauerblümchens. Erst als wir dann von dort weg sind, ging es stetig bergauf. Bis heute.

Gibt es im Rückblick ein besonderes Konzert, an das Du Dich gerne erinnerst?

„Albi“: Das war sicherlich unser Auftritt beim Barden-Treffen in Nürnberg. Die Woche zuvor hatten wir mit großem Aufwand unser 1000. Konzert gegeben und gefeiert. Da waren wir wegen der Bedeutung doch ziemlich nervös. Dann gingen wir vor 30 000 Leuten, für unsere Verhältnisse eine riesige Menge, ganz locker auf die Bühne und hatten einfach Spaß mit den Leuten.

Gibt es auch einen lustigsten Moment?

„Albi“: Da gab es viele, vor allem bei unseren Gastspielreisen ins Ausland. Wir waren ja sogar zwei Mal in Japan unterwegs, aber auch in Russland und Norwegen. Da gab es aufgrund der unterschiedlichen Kulturen immer wieder tolle Missverständnisse oder Verwechslungen.

Gab es vielleicht etwas, das Dir peinlich ist?

„Albi“: Da muss ich in erster Linie an die Klamotten denken, die wir bei Auftritten Ende der 1990er Jahre trugen. Wir sind da in Radlerhosen, mit Stirnband und in Westen gehüllt auf die Bühne gegangen. Wenn man Aufnahmen von damals sieht, ist einem das schon ein bisschen peinlich, wie man damals rumgelaufen ist. Aber musikalisch muss ich sagen, ist mir absolut nichts peinlich. Da kann ich zu allem hundertprozentig stehen, was wir gemacht haben.

„3 Cheers for 30 Years“ ist ein Cover-Album. Wann gibt es wieder neue Musik der Marke „Fiddler’s Green“?

„Albi“: Da haben wir noch nichts vorgesehen. Für uns haben erst mal die Live-Auftritte in diesem Jahr oberste Priorität. Und da haben wir ja einiges geplant und sind gut beschäftigt. Ich schätze wir werden uns im Dezember im Studio zusammenfinden, um Ideen zu sammeln. Aber ich glaube nicht, dass wir schon im nächsten Jahr mit einer Scheibe am Start sein werden. Den üblichen Turnus von zwei bis drei Jahren für ein neues Album werden wir wohl nicht einhalten können. Der Fokus liegt zunächst auf den Live-Shows.

Der fränkische Raum um Erlangen und Fürth hat sich mehr oder weniger zum Epi-Zentrum des Folk- und Mittelalter-Rock entwickelt. Wie wichtig ist das für Euch?

„Albi“: Das ist wirklich eine gute Sache. Wir sind bisweilen untereinander befreundet, treffen uns, spielen auch miteinander, helfen uns gegenseitig bei Engpässen mal aus und tauschen uns auch immer wieder über das, was wir machen, aus. Es hilft sicherlich.

