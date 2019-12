Klassiker des Balletts

Das Ballettstück „Der Nussknacker“ mit der märchenhaften Musik von Peter Tschaikowsky gehört zur Weihnachtszeit wie ein Festmahl. Am weltberühmten Bolschoi Theater in Moskau sind die 22 Aufführungen wie immer ausverkauft – schon seit Wochen, wie Generaldirektor Wladimir Urin sagt.

In der Rhein-Neckar-Region wird der „Nussknacker“ gleich mehrmals im Mannheimer Rosengarten aufgeführt. An diesem Samstag um 19.30 Uhr wird er beim Russischen Ballettfestival gezeigt (Nur wenige Restkarten für 65 und 71 Euro plus Gebühren). Am Freitag, 3. Januar 2020, 16.30 Uhr, geht der „Nussknacker“ dann als Familienballett mit Erzähler über die Bühne (Karten: 27,40 bis 37,60 Euro plus Gebühren). Am Samstag, 11. Januar, 15 Uhr, schließlich ist der Klassiker in der Fassung des Russischen Nationalballetts zu sehen (41 bis 64 Euro plus Gebühren). gespi/dpa

