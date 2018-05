Klassiker dreidimensional zu sehen

Anzeige

Das neu eröffnete Zentrum für dreidimensionale Kunstwerke „Atelier des Lumieres“ in einer ehemaligen Bleigießerei in Paris macht den Museumsbesuch zum Multimediaerlebnis und lässt Besucher auf faszinierende Weise in die Werke von Klimt und Hundertwasser eintauchen: Im ersten Moment erscheint die riesige Halle fast einschüchternd weitläufig. Wohin sich zuerst wenden? Die Ohren werden von Walzerklängen umschmeichelt, die Augen wiederum gewöhnen sich bald an das gedämpfte Licht; dann folgt Staunen.

Frauenporträt erscheint plötzlich

Großflächig taucht ein Frauenporträt von Gustav Klimt vor den Besuchern auf, nicht einmal, nicht zweimal, sondern ihr ernster Blick aus großen, dunklen Augen fällt viele Male gleichzeitig von allen Wänden, zunehmend überlagert von Goldblättern, die auch auf den Boden projiziert werden. Die Bilder erscheinen nicht statisch, sondern sie sind in Bewegung, folgen aufeinander, ja sie scheinen regelrecht zu tanzen. Klimts „Der Kuss“, das wohl bekannteste Meisterwerk des österreichischen Malers, ist ebenso darunter wie „Die italienische Gartenlandschaft“, die zunächst in Einzelausschnitten auftaucht, die sich übereinander lagern und sich schließlich zu einem poetischen Gesamtkunstwerk zusammenfügen. Mehrere Schaffensphasen Klimts werden aufgegriffen: die neoklassische, jene des Goldes, der Naturdarstellungen und die wohl bekannteste, eine Hommage an die Frauen. Ohne dass der Besucher sich bewegen muss, ziehen die Werke in beeindruckender Größe an ihm vorbei. Viele Besucher freilich bewegen sich gerne. Kinder laufen und springen durch die von Kunst durchflutete Halle. Selten dürfte ihnen ein Museumsbesuch so großen Spaß gemacht haben.

Bei dem kürzlich neu eröffneten „Atelier des Lumières“ („Lichter-Atelier“) handelt es sich um das erste Zentrum für digitale Kunst in Paris und laut Gründern um die weltweit größte Einrichtung für Multimedia-Projektionen. Die private Stiftung „CultureEspaces“, die Baudenkmäler, Museen und Kunsthallen mit Kunst neu belebt, hat zwei Bereiche in einer ehemaligen Bleigießerei im Pariser Osten eingerichtet. In einer 1500 Quadratmeter großen Halle werden mit 120 Videoprojektoren Bilder an die zehn Meter hohen und 80 Meter langen Wände, aber auch an Böden, Decken, Säulen projiziert.