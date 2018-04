Klassiker – über die Jahrzehnte grün geblieben

Niv Maeder zieht vor den Gitarrenkünsten von Leo Leoni den Hut (Bild links). Michael Sadler und Alex Beyrodt schwelgen in inniger Inbrunst im siebten Gitarrenhimmel. © Harald Fingerhut

Fast schon traditionell gibt es im Frühling in der altehrwürdigen Domstadt am Main ein Stelldichein von Musikern, die im Herbst oder gar im Winter ihrer Karriere stehen – so auch am Freitag in der s.Oliver Arena. Die in Ehren ergrauten Herrschaften nehmen die rund 2700 Fans wieder mit auf einen zweieinhalbstündigen, musikalischen Trip in die 1970er und 1980er Jahre. Die Protagonisten servieren

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4905 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.04.2018