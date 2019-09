Klassische Hits erzählen vom Lustprinzip

Höchstwahrscheinlich fühlt man sich nicht übel, wenn man Marvin Gaye, James Brown und Stevie Wonder ist. Und das auch noch, zwei Stunden lang, in einer einzigen Person. Ron Jackson kennt dieses Gefühl von Lust und Macht, der Cover-Sänger aus Atlanta/Georgia, vormals Frontmann bei den Golden Gospel Singers, kostet es in Mannheim sattsam aus. Wobei sein Liebling offenkundig Marvin Gaye ist, der bekennende Erotomane („Hinter Sex steht Gott“) und Spezialist für exquisite Schlafzimmerbeschallung.

Im Ella & Louis sucht sich Jackson zwar vor allem Titel aus, bei denen diese Eigenschaften eher etwas in den Hintergrund zu treten scheinen. Aber Lustprinzip und Hedonismus dringen trotzdem immer durch.

Den Anfang macht „What’s Going On“, einer der größten Klassiker von Gaye, von Jackson exzellent gesungen. Er gebietet über eine ungewöhnlich maskuline Kopfstimme, eunuchenartig wird sie nie. Hier ist vielmehr ein echter Tiger musikalisch unterwegs. Auf weichen Pfoten, aber ständig auf dem Sprung.

Begleitet wird der Sänger von der Soulnight Club Band, die das Mannheimer Ella & Louis fortan regelmäßig aufmischen und füllen soll. Tanzen ist unbedingt erlaubt. Wenn nicht erwünscht.

Sogar ein Schlagzeugsolo muss hier tanzbar sein – also nicht allzu kompliziert und sprunghaft. Hendrik Smock weiß, wie das geht. Doch Chef der Band ist Xaver Fischer, der mit einem prallen Orgel-Sound auf Vollfettstufe und mit zugespitzten E-Piano-Soli prunkt. Auch Sänger gibt es in der Gruppe, Stefan Kahne wirkt dabei zunächst ein bisschen bleichgesichtig, ganz im Gegensatz zu seiner druckvollen und Funk-gesättigten Gitarrenarbeit. Bass-Mann Freddi Lubitz freilich überrascht mit soulig-erdigem Organ.

Beatfox zum Hit von 1971

Der unbestrittene Hauptvokalist bleibt allerdings Ron Jackson, der den zweiten Teil dieses konzertanten Party-Abends wiederum mit Marvin Gaye beginnt – und „Mercy Mercy Me“. Ein Paar im schon ein wenig höheren Semester tanzt zu diesem Hit des Jahres 1971 im bewährten, alten Beatfox-Stil. Denn wahre Klassiker halten das klaglos aus. HGF

