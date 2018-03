Klavier-Comedy mit Gesang

Anzeige

Dass bei diesem bewegten Lebenslauf auch Autobiographisches in die Vorstellung einfließt, versteht sich fast von selbst. Und so erzählt denn David Harrington im Lauf seiner, einschließlich einer Pause, knapp zweistündigen Darbietung vom Aufstieg eines Pianisten vom Senioren-Wohnheim übers Einkaufszentrum in die Bar eines kleineren und dann größeren Hotels, bis zum Engagement auf der „MS Troubadour“. Schließlich wird er Korrepetitor an einem Stadttheater, kommt an eine Musicalbühne und landet dann wieder als Barpianist im Hotel.

Auf diesen Stationen erlebt der Barpianist das eine und andere. Erzählungen davon, das ist die eine Seite des Programms, das Spielen entsprechender Melodien auf dem Klavier die andere.

Mit dem einst von Paul O’Montis und Oskar Karlweis gesungenen Liedchen „Ist dein kleines Herz für mich noch frei“ beginnt David Harrington und damit endet er auch vor den Zugaben. Da hört man dann „Ich war noch niemals in New York“ und einen fulminant gespielten Boogie-Woogie. Da zeigt er, welch ein versierter, sein Instrument beherrschender und ihm fantastische Töne entlockender Pianist er ist. Nicht von ungefähr appelliert er an sein begeistertes Publikum: „Haben Sie ein Herz für Barpianisten“.

Doch zuvor hört man Operettenlieder und Walzermelodien, das ganze „Phantom der Oper“ in 60 Sekunden. „Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden“, das Lied, mit dem der Zahlkellner Leopold seine Chefin Josepha Vogelhuber in Ralph Benatzkys Singspiel „Im weißen Rössl“ anschmachtet, darf ebenso wenig fehlen wie „Veronika, der Lenz ist da“ und „Mein kleiner, grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists.

Und dann plaudert David Harrington aus dem Nähkästchen. Er erzählt von den Chorsängern, die schon Stunden vor den Solisten in der Kantine eintreffen und sich Sorgen über ihre Stimmen machen. Er berichtet von einer „My fair Lady“-Aufführung in der Provinz, in der an Stelle des üblichen Berliner Dialekts das Sächsische zu Ehren kam – was er dann auch gleich mit entsprechenden Kostproben zum Besten gibt.

Und er zeigt wie ein von der Oper zum Musical „strafversetzter“ Tenor seine Rolle opern-, aber nicht musicalgerecht interpretiert. Und dabei, wie auch bei schmetterndem Operngesang, erfährt man, dass David Harrington nicht nur ein exzellenter (Bar-)Pianist, sondern auch ein, nicht zuletzt im Parodieren begabter Sänger ist.

Und wenn er einmal meint: „Ich werde berühmt, ich spür’s“, denn hat er nicht unrecht – wenn er es nicht schon ist! Ein amüsanter, kurzweiliger Abend. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018