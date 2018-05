Klein, aber absolut oho

Anzeige

Schon das erste Lied setzt ein Ausrufezeichen: „Walkürchen“ ist eine Bearbeitung von Richard Wagners bombastischem „Ritt der Walküren“ mit den verspielten Mitteln von Tango, Tarantella, Musette und sonstigen Walzern. Das Warten hat sich also gelohnt auf die zweite Platte des Mannheimer Quartetts Les Primitifs, die sieben Jahre nach dem Debütwerk „Histoire d ‘un amour“ erscheint.

Der Albumtitel „Petit“ (klein) ist in vielfacher Hinsicht doppelbödig. Zum einen, weil es sich trotz knapp 60 Minuten Spielzeit um eine ausgewachsene Doppel-CD mit 14 ausgesprochen ausgereiften, vielfältigen Instrumental-Titeln handelt. Zum anderen gibt es für die Protagonisten wenig Anlass, sich kleinzumachen: Schließlich zählen Schlagzeuger Erwin Ditzner, der vielseitige Bläser Matthias Dörsam, Bassist Michael Herzer und Akkordeon-Spezialist Laurent Leroi zu den profiliertesten Musikern der Region. Zumal Les Primitis 2011 quasi als Nachfolgeformation der auch international renommierten Band Mardi Gras.bb gegründet wurden.

Schwarzweißes Kopfkino

Und dieses in vielen Stilarten versierte Quartett weiß genau, wie wichtig Petitessen in der Musik sind – also vermeintliche Kleinigkeiten wie Pausen, minimale Verzögerungen, Beschleunigungen oder Abbremsen. Genau wie in den Tänzen, die Les Primitifs mit aller Raffinesse variieren („Moldavian Hora“, „Hans Série Moire“). Da klingen auch Swing, Jazz und vor allem viele cineastische Elemente an, die auch ohne Worte Bilder aus Schwarzweiß-Filmen mit Humphrey Bogart und Co. im Kopf entstehen lassen. Die Schlussnummer „Chez Toi“ klingt nach Ditzners vertrackten Rhythmen und Dörsams expressivem Saxofon in der Strophe im Hauptthema sogar nach Hippie-Folkrock-Idylle. Live gibt es das erstmals am 26. Mai, 20 Uhr, im Cinema Paradiso & Arte in Ludwigshafen zu hören. Karten: 14 Euro.