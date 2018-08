Kleine Männer ganz groß

Mancher mimt den Diktator im Feinripphemd am Küchentisch, die Bierflasche als Zepter, die geballte Faust als Reichsapfel. Andere hüllen sich in feinstes italienisches Kammgarn, um denen da unten in großer Feldherrenpose mal gehörig Bescheid zu stoßen. Andere, noch schlichtere Gemüter, brauchen dazu noch die tradierten Insignien der Macht: Talar, Mitra, Krone oder Ordensbrust. Es sind jene

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3475 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.10.2011