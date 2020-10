Kleiner Kaffee-Plausch mit Gott

So weit hat Joachim Gerner wohl noch nie sein Redemanuskript verlassen, jedenfalls zu Anfang dieser Preisverleihungsfeier. Doch die Nachrichten vom „Lockdown light“ sind einfach noch zu frisch und durchschlagend, zumal er wieder schwere Wirkungstreffer für den kulturellen Sektor mit sich bringen wird. Und das, erklärt der Heidelberger Bürgermeister, ohne dass es in den hiesigen Theatern einen einzigen Corona-Fall gegeben habe. Trotzdem werde die Kultur als eine Unterhaltungsbranche gesehen, die man den Bordell-Betrieben gleichstelle. Das zeige leider wohl den Stellenwert, den ihr die hohe Politik noch zuerkenne, scherzt Joachim Gerner ziemlich bitter.

Aber kommen wir nun zum Erfreulichen, denn im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei wird der Brentano-Preis verliehen. Stark verspätet, aber immerhin noch ein paar Tage vor der nächsten kulturellen Zwangspause. Der gut dotierte Preis (10 000 Euro bringt er mit sich) geht diesmal an Levin Westermann – für den Gedichtband „bezüglich der schatten“. Mit dem Schreiben daran hat der Autor lange vor Corona angefangen, doch Gerner spricht gleichwohl von einem „Buch der Stunde“: Mit der Wucht eines antiken Dramas werde eine „Endzeitstimmung“ ausgebreitet. Und auch Flüchtlinge spielen in den Gedichten eine dominante Rolle.

„Jeder flieht für sich allein“, heißt es bei Westermann. Vor was genau, ist nicht immer ersichtlich: „,Störfall’ hieß es, später ‚Invasion’“. Detonationen reißen Löcher in die Nacht, der Letzte löscht das Feuer. Hoffnung gibt es kaum: „Wir welken, und die Welt verwelkt in uns.“ Am Anfang sei das Buch sogar noch düsterer gewesen, sagt der Dichter im Gespräch. Berit Kim Lohe führt es, eine junge Heidelberger Germanistin – beim Brentano-Preis gibt es noch immer die sehr löbliche Besonderheit, dass neben alten Profis wie Martina Senghas (SWR, sie hat den Vorsitz) auch Studierende Mitglied der Jury sind.

Der Dichter, Jahrgang 1980, gibt sich zugänglich. Und sogar selbstironisch: „Schön, dass ich noch Nachwuchsautor bin“, erklärt der Mann mit schon ein wenig lichtem Haupthaar und gesteht, sehr lange mit sehr mäßigem Erfolg studiert und in den frühen Jahren sehr schlecht Hölderlin kopiert zu haben. „Doch das musste sein“, fügt er hinzu. Inzwischen ist er weithin anerkannt und lebt in Biel am Fuß des Schweizer Juras, wo ihm auf seinen Spaziergängen ein Fuchs begegnet ist, der Eingang in den Lyrikband gefunden hat. Und dieser Fuchs kann sogar sprechen.

Laudatio von Christian Metz

Die Gedichte sprechen auch: Eine erfreulich starke, klare Sprache, die gern Zwiegespräche mit der Tradition führt. Der Laudator Christian Metz, 2020 mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik geehrt, erwähnt gar einen Kaffeeplausch mit Gott. Den führt in Westermanns Gedichtband ein Polarforscher, der vor dem Ansteigen des Meeresspiegels auf ein Hochplateau geflüchtet ist.

