Kleiner Mann trifft nettes Fräulein

Es ist klein, aber fein dieses Heim, das sich Fräulein Grün geschaffen hat: Ein gemütlicher Lehnstuhl mit eingebauter Kommode und winzigen Klapptischen – das ist ihre Welt. Hier sitzt sie zufrieden, trinkt genüsslich ihren Tee und schreibt in ihr Gedankenbuch, als es leise an ihre Tür klopft. „Fräulein Grün und der Besucher“ heißt das jüngste Theaterprojekt, das vom Kollektiv Raumspiel in

...