Kleines Bild, große Wirkung

Skizzenhaft wirkt die Szenerie, buchstäblich wie hingeworfen, was auf die Formen ebenso zutrifft wie auf die nackte, kauernde Figur in der unteren Bildhälfte. Im „Akt im Wald“, von Henri Matisse in Öl auf Holz gefertigt, herrscht eine lebhafte Pinselführung vor – und lebendige, dick aufgetragene Farben, die allein die Perspektive erzeugen. In der Ausstellung „Inspiration Matisse“ fällt das

...