Kleinsorge in Biennale-Vorstand

Stefanie Kleinsorge (Bild) wird neues Vorstandsmitglied der Biennale für aktuelle Fotografie. Das gab die Biennale am Donnerstag bekannt. Kleinsorge, gleichzeitig auch Leiterin des Bereichs Kultur der Stadt Ludwigshafen, folgt damit auf Dietrich Skibelski, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Kleinsorge habe ihr Amt am Donnerstag bereits in einer Vorstandssitzung aufgenommen, heißt es in der Mitteilung. Seit 2015 war sie Direktorin des Port 25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim, einem der Ausstellungsorte der Biennale für aktuelle Fotografie. seko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020